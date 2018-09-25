В X5 прокомментировали ЧП в "Пятерочке": подросток сам зашел в холодильник

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Подросток, которого закрыли в холодильном помещении магазина "Пятерочка" в Сургуте (ХМАО), пробыл там всего 30 секунд, сообщила во вторник пресс-служба компании X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка".
"Компания провела оперативное разбирательство ситуации: подросток, будучи заподозренным в краже, пытался убежать из магазина через подсобные помещения и забежал в камеру охлаждения. Сотрудники частного охранного предприятия, обслуживающего магазин, удерживали дверь камеры около 30 секунд, затем дверь была открыта, и подросток дожидался полиции в зоне разгрузки", — сообщает пресс служба компании.
Отмечается, что подростка отпустили, когда приехала полиция, которой представители компании передали все материалы для расследования инцидента.
"Все причастные к инциденту сотрудники отстранены от работы", — подчеркивается в сообщении.