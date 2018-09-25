Конфликт в КБР поддерживался в социальных сетях, заявил глава региона

НАЛЬЧИК, 25 сен – РИА Новости. Конфликт, произошедший на прошлой неделе в селении Кенделен в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, поддерживался деструктивными силами в социальных сетях, но власти республики сумели предотвратить его эскалацию, заявил глава региона Юрий Коков.

Ранее СУСК РФ по КБР сообщило, что 18 сентября участники конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы (считается, что в этой битве черкесы нанесли поражение войскам крымского хана Каплан-Гирея) были остановлены на пути в селение Кенделен Эльбрусского района. К месту событий с целью не допустить столкновения сторон прибыли сотрудники республиканского МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии. Как отмечало ведомство, неустановленные лица, отказавшись выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, применили физическое насилие в отношении представителей власти, а также пытались спровоцировать столкновение сторон, "в том числе размещая в социальных сетях недостоверную информацию о происходящем, а также призывая к возбуждению ненависти и вражды по признаку национальности". По факту беспорядков была начата доследственная проверка.

Активисты группы "Республика — общее дело" в соцсети Facebook сообщали, что после конфликта в Кенделене сотрудники полиции задержали 120 человек, большинство из которых были подвергнуты административному аресту на срок от двух до пяти суток, а на остальных наложили штрафы в размере от 500 рублей до 10 тысяч рублей.

"События возле селения Кенделен развивались при информационной поддержке подконтрольных деструктивным силам социальных сетей, где с привлечением психологов, профессиональных манипуляторов и провокаторов идут постоянные попытки рекрутирования молодежи в радикальную среду", — приводит слова Кокова на встрече с молодежью республики его пресс-служба.

По мнению главы КБР, позитивные изменения, происходящие в республике, нравятся не всем. "Никто не будет вкладывать деньги в нестабильный регион. Вот куда бьют те, кто устраивает подобные акции", — подчеркнул он.

Коков также отметил, что органы власти республики вместе с федеральными правоохранительными и специальными службами, проявившими высокий профессионализм и слаженность действий, сумели предотвратить эскалацию конфликта. "Отрадно, что более 90% ребят, которые были вовлечены, осознав, куда их завели, сразу развернулись и ушли. Та же часть нашей молодежи, которая все-таки оказалась в центре этих событий, сейчас получила возможность осмыслить случившееся и в кругу своих семей сделать надлежащие выводы", — заметил глава КБР.

По его словам теперь предстоит глубоко и всесторонне проанализировать причины случившегося и привлечь виновных – прежде всего – "кукловодов, провокаторов и зачинщиков" — к ответственности. "Те, кто думали нас разъединить, еще крепче нас объединили. Яркое свидетельство тому реакция практически всех жителей Кабардино-Балкарии", — заявил Коков.

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