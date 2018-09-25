Титов: в 2018 году закрыто 7 дел по статье 210 УК в отношении бизнесменов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Семь уголовных дел, возбужденных против бизнесменов по статье 210 УК РФ "Организация преступного сообщества" были прекращены в 2018 году при содействии института Уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей, еще в двух случаях осужденным были изменены приговоры, сообщил во вторник бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Он обратил внимание на то, что по статье 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества") против предпринимателей ежегодно возбуждается около 100 дел.
"Самой большой проблемой является уголовные статьи — 159 УК ("Мошенничество"), под которую можно подогнать любое действие бизнесменов, даже невыполнение контракта, и статья 210 УК ("Организация преступного сообщества) — ее применяют как "резервную статью" для давления на предпринимателя для того, чтобы окончательно не отпускать его из под стражи", — считает Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей.
Титов подчеркнул важность поддержки работы бизнес-омбудсмена со стороны общественных организаций и СМИ. "Общественная поддержка и "Ассоциация защиты прав и интересов бизнеса" позволяет нам усилить наши полномочия и сделать работу более эффективной", — сказал он.
Бизнес-омбудсмен также отметил, что, возможно, обратится в Верховный суд РФ за разъяснениями по применению статьи 210 УК РФ.