СК проверит все версии самоубийства полицейского в Алтайском крае

НОВОСИБИРСК, 25 сен – РИА Новости. Следователи следственного управления СК РФ по Алтайскому краю проверят все версии и возможные причины самоубийства сотрудника полиции в селе Шипуново, в том числе связь с посещением следователя по делу его бывшего начальника, сообщил РИА Новости представитель управления.
"В ходе организованной проверки по факту смерти сотрудника полиции будут самым тщательным образом проверены все обстоятельства и причины произошедшего", — сказал собеседник агентства, пояснив, что полицейского ранее действительно вызывали к следователю для дачи показания по уголовному делу, возбужденному в апреле этого года в отношении его начальника — замначальника полиции по оперативной работе ОМВД РФ по Шипуновскому району.
Уголовное дело в отношении замначальника полиции по оперативной работе ОМВД РФ по Шипуновскому району следователи СК возбудили в апреле текущего года по материалам краевого УФСБ. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий, а именно в инсценировке совершения гражданином преступления в сфере незаконного оборота оружия и наркотиков. Фигурант находится под стражей.