СК проверит все версии самоубийства полицейского в Алтайском крае

НОВОСИБИРСК, 25 сен – РИА Новости. Следователи следственного управления СК РФ по Алтайскому краю проверят все версии и возможные причины самоубийства сотрудника полиции в селе Шипуново, в том числе связь с посещением следователя по делу его бывшего начальника, сообщил РИА Новости представитель управления.

Ранее в управлении сообщили, что вечером 24 сентября в селе Шипуново в надворной постройке по месту жительства было обнаружено тело оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОМВД России по Шипуновскому району, предварительно покончившего жизнь самоубийством. Некоторые СМИ сообщили о том, что мужчина покончил с собой после вызова в отдел СК, а в предсмертной записке отрицал якобы предъявленные ему подозрения в получении взятки.

"В ходе организованной проверки по факту смерти сотрудника полиции будут самым тщательным образом проверены все обстоятельства и причины произошедшего", — сказал собеседник агентства, пояснив, что полицейского ранее действительно вызывали к следователю для дачи показания по уголовному делу, возбужденному в апреле этого года в отношении его начальника — замначальника полиции по оперативной работе ОМВД РФ по Шипуновскому району.

"Статуса подозреваемого или обвиняемого у него не было. Он давал показания, как и положено в присутствии адвоката", — сказал представитель СК, отметив, что накануне самоубийства полицейского никуда не вызывали. Он подтвердил распространяемую в СМИ информацию о том, что случай самоубийства полицейского в Шипуново стал вторым в этом году. Аналогичное происшествие произошло в начале 2018 года, в возбуждении уголовного дела после проверки было отказано.

Уголовное дело в отношении замначальника полиции по оперативной работе ОМВД РФ по Шипуновскому району следователи СК возбудили в апреле текущего года по материалам краевого УФСБ. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий, а именно в инсценировке совершения гражданином преступления в сфере незаконного оборота оружия и наркотиков. Фигурант находится под стражей.