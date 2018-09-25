Сотрудников нижегородского псевдо-медцентра обвинили в похищении людей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен — РИА Новости. Предполагаемые руководитель и участники организованной группы, обвиняемые в похищении граждан, которые содержались в псевдо-реабилитационном центре, предстанут перед судом в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в апреле 2015 года на территории Нижегородской области 35-летний местный житель, ранее проходивший курсы социальной реабилитации по избавлению от наркотической зависимости, создал преступную структуру из пяти человек, как завершивших аналогичные курсы, так и находящихся в процессе реабилитации.

"Основной целью группы было извлечение стабильной материальной выгоды путем похищения лиц, находящихся в алкогольной, наркотической, токсической, игровой зависимостях, которые затем незаконно удерживались на обособленной территории. При этом злоумышленники получали ежемесячные выплаты от введенных в заблуждение относительно законности и результативности указанных действий родственников похищенных под предлогом их излечения", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Отмечается, что для придания видимости законности действиям организованной группы было создано общество с ограниченной ответственностью, одним из видов деятельности которого являлась социальная адаптация.

Всего с декабря 2016 по июль 2017 года обвиняемые, по данным следствия, похитили восемь мужчин и женщин в возрасте от 23 до 46 лет. Все они незаконно удерживались в арендованном злоумышленниками доме в деревне Дуденево, который использовался под видом реабилитационного центра. С родственников потерпевших обвиняемые получили свыше 300 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела один обвиняемый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение. Еще двое обвиняемых признали вину частично, остальные вину не признали. В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предполагаемый организатор группы скрылся от органов предварительного расследования, в связи с чем он объявлен в розыск, добавили в ведомстве.

"В настоящее время уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу", — отметили в СУСК.