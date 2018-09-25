Под Волгоградом в ДТП пострадали мать и трое детей, бабушка погибла

ВОЛГОГРАД, 25 сен – РИА Новости. Трое детей и их мать после ДТП под Волгоградом доставлены в больницу, бабушка в результате аварии погибла, сообщили РИА Новости в ГУВД по Волгоградской области.

По данным ведомства, авария произошла во вторник утром в Светлоярском районе Волгоградской области. Машина "Тойота Королла" под управлением 30-летней жительницы Ханты-Мансийского автономного округа врезалась в рекламную конструкцию. Как сообщили РИА Новости в полиции, в автомобиле находились пожилая мать и маленькие дети водителя.

"В результате ДТП от полученных травм на месте скончалась 68-летняя пассажирка автомашины. Женщина-водитель, а также трое детей в возрасте 1, 3 и 5 лет с различными травмами доставлены в больницу", — говорится в сообщении полиции.