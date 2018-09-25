СК назвал возможную причину пожара в саратовской многоэтажке

Сотрудники МЧС на месте пожара в многоквартирном доме на улице Буровой в Саратове. 24 сентября 2018

Сотрудники МЧС на месте пожара в многоквартирном доме на улице Буровой в Саратове. 24 сентября 2018

САРАТОВ, 25 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Приоритетной версией причин пожара в многоквартирном доме в Саратове, где один человек погиб и пятеро пострадали, рассматривается неосторожное обращение с огнем, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Ирина Мешкова.

Пожар в квартире девятиэтажного дома по адресу: Саратов, улица Буровая, дом 11, произошел в понедельник вечером на площади 60 квадратных метров и был потушен. Из здания были эвакуированы 75 человек, в ночь на вторник все жильцы смогли вернуться домой. По данным минздрава области, один человек погиб, еще пятеро госпитализированы.

"Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в загоревшейся квартире проживала 61-летняя женщина с двумя сыновьями 37 и 28 лет. "После тушения огня в одной из комнат было обнаружено тело старшего сына. Пятеро пострадавших, в числе которых хозяйка квартиры с младшим сыном, госпитализированы", — пояснила Мешкова.

Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что взрыв газа специалисты исключили однозначно.

Ранее в мэрии заявили, что, по предварительным данным, версия очевидцев о взрыве газа не подтвердилась. В МЧС уточнили, что конструкции дома не нарушены. В АО "Саратовгаз" отметили, что, по предварительным данным МЧС, очаг возгорания находился в жилой комнате квартиры, а не на кухне, где расположена газовая плита.