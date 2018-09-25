Экс-президента МКБ Николашина отправили под домашний арест

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест экс-президента Московского кредитного банка (МКБ) Александра Николашина, подозреваемого в вымогательстве, сообщила РИА Новости его адвокат Марина Андреева.

"Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, но обвинение моему подзащитному еще не предъявлено, он остается в статусе подозреваемого", — сказала она.

Адвокат уточнила, что обвинение не имеет никакого отношения к работе Николашина в банке, это просто отношения двух физических лиц. "Человек, который написал заявление о вымогательстве — его должник. По мнению защиты, он просто хотел сделать так, чтобы мой подзащитный отказался от своих законных требований", — отметила адвокат.

По ее словам, обвинение не имеет под собой реальной почвы, а потерпевший просто не хочет возвращать долг. "Мой подзащитный не признает вину, и мы будем доказывать его невиновность. Долговые обязательства документально оформлены, мы попросим приобщить документы к материалам дела, допросить свидетелей. Надеюсь, что следствие отнесется к этому внимательно", — добавила Андреева.