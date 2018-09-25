Проверку "ЮТэйр" после ЧП в Сочи завершат в конце сентября

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Внеплановая проверка авиакомпании "ЮТэйр", начавшаяся после происшествия с самолетом в Сочи, завершится в конце сентября, рассказал журналистам начальник управления госавианадзора Ространснадзора Виктор Кононенко.

"Она (проверка — ред.) закончится в конце сентября, сейчас она еще продолжается, результаты будут представлены в органы прокуратуры в соответствии с действующим законодательством. На сегодняшний день я не могу огласить результаты до ее завершения", — сказал Кононенко.

В ночь на 1 сентября в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр", следовавший рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, загорелся один из двигателей. По данным Росавиации, посадка машины производилась в сложных метеоусловиях.