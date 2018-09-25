Жильцы сгоревшей в Саратове квартиры употребляли алкоголь, сообщил источник

САРАТОВ, 25 сен — РИА Новости. Жильцы загоревшейся квартиры многоквартирного дома в Саратове, где один человек погиб и пятеро пострадали, злоупотребляли спиртным, сообщил РИА Новости во вторник источник в экстренных службах.

Пожар в квартире девятиэтажного дома по адресу: Саратов, улица Буровая, дом 11, произошел в понедельник вечером на площади 60 квадратных метров и был потушен. Из здания были эвакуированы 75 человек, в ночь на вторник все жильцы смогли вернуться домой. По данным минздрава области, один человек погиб, еще пятеро госпитализированы.

"По предварительным данным, проживавшие в (загоревшейся) квартире, злоупотребляли спиртными напитками", — сказал собеседник агентства. По предварительным данным мэрии, версия очевидцев о взрыве газа не подтвердилась. В МЧС уточнили, что конструкции дома не нарушены. В АО "Саратовгаз" уточнили, что, по предварительным данным МЧС, очаг возгорания находился в жилой комнате квартиры, а не на кухне, где расположена газовая плита.