Суд в Москве продлил арест ключевому фигуранту "кокаинового дела"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил до начала зимы срок ареста предполагаемому организатору поставок кокаина из Аргентины Андрею Ковальчуку, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Ковальчука меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 декабря", — огласил решение судья Анатолий Беляков.

Следователь, мотивируя свое ходатайство, заявил, что по делу необходимо допросить 20 свидетелей, направить запрос в Германию, получить результаты экспертиз, а также провести ряд следственных действий, как в России, так и за рубежом. Согласно ходатайству, некоторые соучастники преступления находятся за рубежом.

"Причастность Ковальчука подтверждается показаниями свидетелей и результатами оперативно-розыскных мероприятий", — добавил следователь Александр Забродин.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 15 декабря.

Обвиняемый и его адвокаты возражали против продления ареста.

"Я не знаю ни потерпевших, ни свидетелей, улики по делу аргентинцы все уничтожили, скрыться я не могу, меня уже выдали. Считаю ходатайство необоснованным", — сказал Ковальчук. Кроме того он добавил, что не знает, является ли он гражданином РФ или нет. "Я от адвокатов узнал, что я без гражданства", — добавил он.

Адвокат фигуранта Владимир Жеребенков добавил, что считает данное дело провокацией западных спецслужб.

"Это провокация со стороны спецслужб Аргентины и США, ну и наши решили поучаствовать… На основании чего мы тащим лицо без гражданства через границу? Тем более без состава преступления. Его же в России никто не искал. Лирика, книги только писать. Я прошу отказать, мы просим залог в три миллиона рублей", — сказал адвокат.

В ходе крупной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук арестован в Германии. По словам обвиняемых, Ковальчук ввел их в заблуждение, предложив заработать. Ковальчук, отметили они, представлялся и работником посольства, и сотрудником спецслужб. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уже заявляла, что Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских диппредставительствах за рубежом.

Ковальчука 27 июля экстрадировали в Россию, в Москве ему предъявили обвинения и поместили в СИЗО "Матросская тишина".