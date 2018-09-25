Суд в Москве продлил арест ключевому фигуранту "кокаинового дела"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил до начала зимы срок ареста предполагаемому организатору поставок кокаина из Аргентины Андрею Ковальчуку, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Следователь, мотивируя свое ходатайство, заявил, что по делу необходимо допросить 20 свидетелей, направить запрос в Германию, получить результаты экспертиз, а также провести ряд следственных действий, как в России, так и за рубежом. Согласно ходатайству, некоторые соучастники преступления находятся за рубежом.
"Причастность Ковальчука подтверждается показаниями свидетелей и результатами оперативно-розыскных мероприятий", — добавил следователь Александр Забродин.
Обвиняемый и его адвокаты возражали против продления ареста.
"Я не знаю ни потерпевших, ни свидетелей, улики по делу аргентинцы все уничтожили, скрыться я не могу, меня уже выдали. Считаю ходатайство необоснованным", — сказал Ковальчук. Кроме того он добавил, что не знает, является ли он гражданином РФ или нет. "Я от адвокатов узнал, что я без гражданства", — добавил он.
Адвокат фигуранта Владимир Жеребенков добавил, что считает данное дело провокацией западных спецслужб.
В ходе крупной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.
Ковальчука 27 июля экстрадировали в Россию, в Москве ему предъявили обвинения и поместили в СИЗО "Матросская тишина".