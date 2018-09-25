В Севастополе обнаружили свалку нефтяных отходов

Свалка нефтесодержащих отходов в районе высоты Горная в Севастополе

Свалка нефтесодержащих отходов в районе высоты Горная в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Несанкционированная свалка нефтесодержащих отходов выявлена в Севастополе, материалы по данному делу переданы в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба правительства города.

"Севприроднадзор по информации, поступившей от местных жителей, выявил факт несанкционированной свалки нефтесодержащих отходов в районе высоты Горная. Материалы по данному делу переданы в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

В частности, в результате рейда обнаружено 18 бочек с отходами, пять из которых находятся в вертикальном положении, а тринадцать — в горизонтальном.

"Зафиксирован факт розлива нефтесодержащих отходов частично на асфальтированную дорогу, частично на грунт", — говорится в сообщении.

© Фото : Севприроднадзор Свалка нефтесодержащих отходов в районе высоты Горная в Севастополе © Фото : Севприроднадзор Свалка нефтесодержащих отходов в районе высоты Горная в Севастополе

По информации правительства, уже отобраны пробы почв на содержание нефтепродуктов, по результатам которых будет рассчитан вред, причиненный окружающей среды. Лица, осуществившие несанкционированный сброс нефтесодержащих отходов, пока не выявлены.

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