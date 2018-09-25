Детский омбудсмен разбирается в ситуации с убийством школьницы на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков намерен запросить комиссию по делам несовершеннолетних о том, какая работа проводилась с 17-летней школьницей, которую обнаружили убитой.

Как сообщалось, обгоревшее тело девушки обнаружили на садовом участке в уральском поселке городского типа Сосьва в минувшие выходные. Подозреваемого уже задержали, предъявили обвинение и на ближайшие два месяца отправили в СИЗО. По словам местных жителей, в убийстве обвиняется 20-летний молодой человек девушки. Они рассказали, что в процессе выяснения отношений между молодыми людьми вспыхнула ссора. В итоге юноша задушил школьницу, после чего решил избавиться от тела, заявляют жители поселка. В СУСК РФ по Свердловской области эту информацию не комментируют.

Марина Молчанова, директор местной школы № 4, где училась девочка, сообщала РИА Новости, что девушка до седьмого класса получала хорошие оценки, но потом начала пропускать занятия, дважды оставалась на второй год. Подруги погибшей сообщили, что несколько лет назад школьница пристрастилась к алкоголю, курила.

"Я так понимаю, что там сейчас работает следственное управление Следственного комитета. Понятно, что мы реагировать будем на все это дело. В первую очередь, мы будем общаться с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, потому что проблемы у девчонки были в последнее время. Но это, опять же, по информации ленты (СМИ). Здесь одним словом можно сказать – преступление. Большое. Страшное. Будем разбираться", — сказал РИА Новости во вторник Мороков.

По данным омбудсмена, семья, в которой жила девочка, — многодетная, неполная, мать воспитывает детей одна. Мороков намерен выяснить, как девочка оказалась в компании обвиняемого, какой был ее круг общения.

Он добавил, что сейчас важно обеспечить нормальную работу правоохранительных органов, которые разберутся в произошедшем. "А там уже очень тихо, спокойно мы зайдем и будем смотреть", — подчеркнул омбудсмен.