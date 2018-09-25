СК возбудил дело после похищения предпринимателя из ТЦ в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Сотрудники следственных органов Тюменской области возбудили уголовное дело по факту похищения предпринимателя четырьмя местными жителями, обвиняемые заключены под стражу, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

Уголовное дело по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для здоровья" было возбуждено в отношении 61-летнего мужчины, двух его сыновей 1984 и 1985 годов рождения, а также их общего знакомого 1981 года рождения, сообщает СУСК.

По данным следствия, вечером 25 августа четверо мужчин, которые являются гражданами одной из среднеазиатских республик, находясь в торговом центре в Тюмени, похитили генерального директора коммерческой организации, отвезли его в садовое товарищество "Березняки-2", где избивали и требовали 180 тысяч рублей. Через какое-то время потерпевшему удалось освободиться и сбежать от похитителей. Злоумышленники были установлены и задержаны 21 сентября, отметили в ведомстве.

"В настоящее время им предъявлены обвинения …, и по ходатайству следователя все четверо заключены под стражу", – говорится в сообщении.