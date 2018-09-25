Детский омбудсмен изучает данные о готовившейся драке сотен подростков

До 1 января 2017 года нелицензированные коллекторы заливали дверные замки монтажной пеной и писали угрозы на стенах подъезда должника

До 1 января 2017 года нелицензированные коллекторы заливали дверные замки монтажной пеной и писали угрозы на стенах подъезда должника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова собирает информацию о задержании сотрудниками полиции из-за подготовки к массовой драке около 300 подростков в Нижнем Тагиле.

Ранее в агентстве "Между строк" появилась информация о том, что в воскресенье сотрудники нижнетагильской полиции совместно с бойцами ОМОН задержали около 300 школьников, которые собирались участвовать в драке в районе Рудника имени III Интернационала. При этом треть задержанных, по данным СМИ, приехала в город из Нижней Туры.

"Только что закончилось оперативное совещание сотрудников аппарата (уполномоченного по правам человека). Буквально свежую информацию нам подали по Нижней Туре и ее взаимоотношениях с Нижним Тагилом, но пока только по СМИ, где предполагалась некая массовая встреча "дружественных" городов. Молодцы правоохранители, что предотвратили массовую встречу этих товарищей, судя, опять же, по информации в сети", — сказал Мороков РИА Новости.

По его словам, проблема с детской преступностью и агрессией в регионе нарастает, что вызывает опасения, аппарат уполномоченного по правам ребенка изучает все конфликты несовершеннолетних.

"Мы смотрим, вникаем, но нужно это делать аккуратно, разбираться в причинах и условиях. Они могут лежать достаточно глубоко", — добавил омбудсмен, отметив, что аппарат уполномоченного по правам ребенка рассматривает вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних лишь с точки зрения защиты их прав.

ГУ МВД по Свердловской области информацию о конфликте подростков пока не комментирует.