Детский омбудсмен изучает данные о готовившейся драке сотен подростков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова собирает информацию о задержании сотрудниками полиции из-за подготовки к массовой драке около 300 подростков в Нижнем Тагиле.
"Только что закончилось оперативное совещание сотрудников аппарата (уполномоченного по правам человека). Буквально свежую информацию нам подали по Нижней Туре и ее взаимоотношениях с Нижним Тагилом, но пока только по СМИ, где предполагалась некая массовая встреча "дружественных" городов. Молодцы правоохранители, что предотвратили массовую встречу этих товарищей, судя, опять же, по информации в сети", — сказал Мороков РИА Новости.
По его словам, проблема с детской преступностью и агрессией в регионе нарастает, что вызывает опасения, аппарат уполномоченного по правам ребенка изучает все конфликты несовершеннолетних.
ГУ МВД по Свердловской области информацию о конфликте подростков пока не комментирует.