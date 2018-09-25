В Севастополе сын до смерти избил пьяную мать

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Севастополец избил пьяную мать, после чего она скончалась, следователи завели уголовное дело, сообщает севастопольское управление следственного комитета РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя города Севастополя, обвиняемого в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый с матерью возвращался из гостей, но женщина была настолько пьяна, что не могла идти самостоятельно.

"Разозлившись на мать, сын ударил ее кулаком в область лица, а затем, когда потерпевшая упала, нанес несколько ударов ногой по телу. Решив, что от холодного душа мать отрезвеет и сможет идти, обвиняемый вернулся к товарищу, где в ванной комнате стал обливать ее водой, однако женщина не приходила в сознание и перестала подавать признаки жизни. Проверив пульс матери, сын обнаружил, что она скончалась", — рассказали следователи.

В отношении севастопольца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.