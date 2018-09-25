Мосгорсуд отказался выпускать генерала Дрыманова из СИЗО

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-главы столичного главка СК РФ генерала Александра Дрыманова по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Лефортовского суда Москвы от 7 сентября о продлении срока содержания под стражей в отношении Дрыманова оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — сказал судья.

Защита Дрыманова просила перевести генерала под домашний арест. Заседание проходило в закрытом режиме, представителей СМИ и слушателей пустили лишь на оглашение решения.

Ранее Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия ФСБ в рамках дела о взятках продлил срок содержания в СИЗО Дрыманова до 16 декабря 2018 года. Данное заседание также проходило в закрытом режиме. Генерал вину не признает, называет обвинения абсурдными, считая себя оговоренным бывшим подчиненным — генералом Денисом Никандровым.

Дрыманов был заключен под стражу 17 июля, ему может грозить до 22 лет лишения свободы. Как сообщил РИА Новости адвокат генерала Денис Кобелев, ФСБ 24 июля предъявила генералу обвинение в получении двух взяток: по части 6 и пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном и крупном размере соответственно).

По данным источника РИА Новости, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), который затем поделили. Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть — 200 тысяч. Второй эпизод связан с получением Дрымановым от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде по делу экс-главы УСБ СК РФ Михаила Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем. Официально фабула дела не оглашалась, следствие ведет ФСБ.