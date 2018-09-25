Отбывающий срок житель Архангельской области выманил деньги у 20 женщин

МУРМАНСК, 25 сен — РИА Новости. Полицейские в Архангельской области обнаружили в одной из колоний мошенника, который в соцсетях познакомился с 20 женщинами и обманным путем вынудил их перечислить ему различные денежные суммы, сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Согласно материалам уголовного дела, 35-летний житель Архангельской области, который отбывает наказание в одной из колоний, знакомился с девушками в популярной социальной сети, представляясь военнослужащим.

"После недолгой переписки предлагал обменяться номерами телефонов. Вскоре кавалер звонил дамам и просил одолжить денег — от четырех до ста тысяч рублей. Во всех случаях использовал одну и ту же "легенду": якобы в данный момент он переезжает на новое место службы (как правило, рядом с местом проживания потерпевших), но по пути у него сломалась машина, и деньги нужны для оплаты услуг автосервиса", — сообщили в полиции.

При этом мошенник объяснял, что снять средства со своего счета он якобы не может, поскольку не работает банкомат, поэтому единственный вариант — перевести нужную сумму на счет, якобы принадлежащий автосервису. Деньги аферист обещал вернуть в этот же день при личной встрече.

"После того, как потерпевшие перечисляли необходимую сумму, аферист переставал выходить на связь. Таким образом мошеннику удалось обмануть двадцать жительниц Архангельской области", — пояснили в полиции.

Сотрудники полиции совместно с оперативным подразделением регионального Управления федеральной службы исполнения наказаний смогли установить подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за мошенничество, 35-летний мужчина, в настоящее время отбывающий наказание за ранее совершенное преступление.

Мобильный телефон, с помощью которого злоумышленник связывался с потерпевшими, был изъят сотрудниками полиции. Обвинительное заключение направлено в суд. В случае признания злоумышленника виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.