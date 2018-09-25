"Компенсация" за услуги экстрасенса стоила пенсионерке 800 тысяч рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 сен — РИА Новости. Попытка получить компенсацию за некачественные услуги экстрасенса обернулась для 82-летней пенсионерки из Ханты-Мансийского автономного округа потерей 800 тысяч рублей, сообщает во вторник региональное управление МВД.
"Пенсионерка выполнила под диктовку злоумышленника несколько действий возле банкомата, после чего с ее счета были списаны денежные средства. На связь мужчина больше не вышел. В настоящее время сотрудниками полиции проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лица, причастного к совершению данного преступления", — говорится в сообщении УМВД.
Сотрудники полиции возбудили по данному факту уголовное дело о мошенничестве, добавили в ведомстве.