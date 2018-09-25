В Петербурге будут судить владельцев клубов, обворовывавших посетителей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 26 участников преступной группы, организовавшей в Санкт-Петербурге сеть развлекательных клубов, куда заманивали посетителей, чтобы обворовать, сообщает во вторник ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.

Как следует из материалов уголовного дела, преступную группу, которая действовала с 2011 года по октябрь 2014 года, создали Юрий Рах, Родион Белоусов и Алексей Обухов. Они привлекли 23 соучастника, а также ряд неустановленных лиц для создания восьми развлекательных заведений в различных районах города.

"Согласно распределению ролей, молодые девушки, входящие в состав преступного сообщества, подыскивали мужчин, которых под различными предлогами заманивали в один из ночных клубов. В дальнейшем соучастники обманным путем узнавали данные PIN-кода кредитных карт потерпевших, приводили их в беспомощное состояние, похищали эти кредитные карты и мобильные телефоны, списывали наличные средства под видом якобы оказанных услуг и приобретения дорогостоящих алкогольных напитков. После этого потерпевших выпроваживали на улицу", — отмечает следствие.

Как уточняет городское следственное управление, в преступную группу входил и бывший старший оперуполномоченный группы уголовного розыска 28-го отдела полиции УМВД России по Центральному району Давид Гасишвили, который за деньги "в сумме не менее 50 тысяч рублей ежемесячно" незаконно отказывал в возбуждении уголовных дел по материалам проверок сообщений о преступлениях, совершенных соучастниками.

Уголовное дело расследовалось по статьям "организация преступного сообщества и участие в нем", "кража, совершенная организованной группой" и "злоупотребление должностными полномочиями".

"Объем уголовного дела составил 467 томов, в одно производство соединено 29 уголовных дел, потерпевшими по делу признаны 24 лица… Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — информирует ГСУ.