СК возбудил дело против жительницы Калининграда, укусившей полицейского

КАЛИНИНГРАД, 25 сен — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело против 19-летней жительницы Калининграда, которая укусила за ухо полицейского, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

По версии следствия, 17 августа 2018 года подвыпившая 19-летняя калининградка после посещения ночного клуба разбила кирпичом стекло припаркованного автомобиля, с владельцем которого поругалась. Мужчина — хозяин машины — вызвал на место происшествия сотрудников полиции. Не желая отправляться в отдел полиции, девушка стала сопротивляться и укусила сержанта за мочку уха.

"…Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней жительницы областного центра. Девушка подозревается в … "применении насилия в отношении представителя власти", — сказала представитель ведомства.

Максимальная санкция по этой статье — до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.