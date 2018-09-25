Истцы обжаловали взыскание 30 миллионов рублей с "Когалымавиа"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Представители родственников погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом в Египте обжаловали решение Замоскворецкого суда Москвы о взыскании более 30 миллионов рублей с авиакомпании "Когалымавиа", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

"В суд поступила апелляционная жалоба от представителей истцов", — сказала она.

Изначально в иске родственники требовали более 100 миллионов рублей компенсации.

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Авиасообщение между странами осенью 2015 года было временно приостановлено. Расследование катастрофы продолжается. Решению о возобновлении прямых перелетов в апреле 2018 года между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.