Очаг пожара в многоэтажке в Саратове мог находиться в комнате

САРАТОВ, 25 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Очаг возгорания в квартире жилого многоквартирного дома в Саратове, где один человек погиб и пятеро пострадали, по предварительным данным, находился в жилой комнате, а не на кухне, где расположена газовая плита, сообщила РИА Новости во вторник советник гендиректора по связям с общественностью и СМИ АО "Саратовгаз" Елена Голубева.

Пожар в квартире №119 на втором этаже в третьем подъезде девятиэтажного дома по адресу: Саратов, улица Буровая, дом 11, произошел в понедельник вечером на площади 60 квадратных метров и был потушен. Из здания были эвакуированы 75 человек, в ночь на вторник все жильцы смогли вернуться домой. По данным минздрава области, один человек погиб, еще пятеро госпитализированы. По предварительным данным мэрии, версия очевидцев о взрыве газа не подтвердилась. В МЧС уточнили, что конструкции дома не нарушены.

"Во всем доме из газовых приборов (есть) только газовые плиты, и краники на газовой плите (в загоревшейся квартире) находились в закрытом состоянии, то есть это говорит о том, что газовые приборы не работали в момент возгорания… По предварительной информации МЧС, очаг возгорания — в жилой комнате", — сказала собеседница агентства.

Вместе с тем, по словам Голубевой, газовая плита в загоревшейся квартире не обслуживалась газовиками, поскольку хозяин жилища отказался заключать договор на внутриквартирное обслуживание газового оборудования.

"Мы в апреле этого года проводили там (в доме на Буровой) работы по техническому обслуживанию общедомовых газовых сетей и в рамках этих работ оформляли договоры (с собственниками квартир) на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. С этой квартирой у нас имеется акт об отказе в оформлении договора", — уточнила она.