Экс-банкир Гительсон оспорил требование рассчитаться с кредиторами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал жалобу объявленного в федеральный розыск бывшего председателя совета директоров и бенефициара обанкротившегося Инкасбанка Александра Гительсона на судебное решение, обязывающее его рассчитаться с кредиторами, несмотря на прекращение процедуры реализации имущества.

"Гительсон Александр Владимирович — апелляционная жалоба… на определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 7 сентября 2018 года", — сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие".

Дата слушаний в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде пока не назначена.

В апреле 2016 года суд удовлетворил заявление Гительсона о собственном банкротстве, в отношении него была введена процедура реализации имущества.

В рамках этого дела в реестр требований кредиторов бывшего банкира включена, в частности, задолженность перед комитетом финансов Ленинградской области на 1,5 миллиарда рублей. Гительсон контролировал ряд банков, в том числе Выборг-банк, "Уральский трастовый банк" и сербский банк "Баня-Лука". Арбитраж в начале сентября прекратил процедуру реализации имущества Гительсона в рамках его банкротства, однако не освободил бывшего банкира от расчетов с кредиторами.

Как указывается в оспариваемом Гительсоном определении суда первой инстанции, "поскольку должник был осужден за мошеннические действия, а также был привлечен к субсидиарной ответственности (на сумму более 11 миллиардов рублей по долгам Инкасбанка — ред.)… основания для освобождения гражданина от обязательств отсутствуют".

В 2015 году Гительсон был осужден на три года лишения свободы за хищение 1,8 миллиарда рублей из бюджета Ленинградской области. Выйдя на свободу, он уехал в Австрию. Как сообщало ГСУСК РФ по Петербургу, в июле 2017 года Гительсон был вызван к следователю для предъявления ему обвинения по делу о присвоении более 20 миллиардов рублей, а также выполнения с его участием иных следственных действий. Однако Гительсон в назначенный день к следователю не явился, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.

В начале октября Василеостровский районный суд Петербурга вынес постановление о его заочном аресте. Как сообщалось ранее, арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе решение о взыскании с Гительсона, а также бывших топ-менеджеров обанкротившегося Инкасбанка Татьяны Лебедевой и Людмилы Саморуковой 11,4 миллиарда рублей по долгам банка.