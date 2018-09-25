ХАБАРОВСК, 25 сен — РИА Новости. Акушер-гинеколог районной больницы в Хабаровском крае признан судом виновным в причинении тяжкого вреда здоровью пациентки, он приговорен к году ограничения свободы и лишен права в течение этого срока заниматься врачебной практикой, сообщает прокуратура региона.
Как сообщает прокуратура, в феврале 2018 года мировой суд признал врача КГБУЗ "Троицкая центральная районная больница" виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и приговорил к одному году ограничения свободы, а также на один год лишил права заниматься медицинской практикой в сфере акушерства и гинекологии.
"Сторона защиты приговор суда обжаловала. Нанайский районный суд Хабаровского края приговор суда первой инстанции в отношении врача акушера-гинеколога оставил без изменения. Приговор вступил в законную силу", — сообщает прокуратура.