СК завел уголовное дело об обстреле в Донбассе

Реакция на события на Украине. Сентябрь 2018 (46)

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Следственный комитет России завел уголовное дело по факту обстрела гражданского населения Донбасса с применением беспилотного летательного аппарата, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, 23 сентября военнослужащие ВС Украины и Нацгвардии Украины сбросили с управляемого беспилотного летательного аппарата осколочный боеприпас на объекты гражданской инфраструктуры в селе Саханка Новоазовского района. Двое мирных жителей получили ранения.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", — сказала Петренко.