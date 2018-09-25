Суд начал рассмотрение дел хакеров, обвиняемых в краже 1,2 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга в понедельник начал рассмотрение уголовных дел в отношении Константина Мельника и Игоря Маковкина, обвиняемых в хищении 1,2 миллиарда рублей со счетов клиентов различных банков, сообщила РИА Новости сотрудник Кировского райсуда Ирина Зарипова.

"Прошло первое заседание, было оглашено обвинительное заключение прокурором. По Мельнику заседание отложено на 3 октября, а по Маковкину отложено до 11 октября", — сказала представитель суда.

По данным Генпрокуратуры РФ, Мельник и Маковкин в Екатеринбурге совместно с другими членами преступного сообщества создали и распространили через сеть вредоносное программное обеспечение. Получив доступ к счетам клиентов различных банков, они похитили 1,2 миллиарда рублей, говорится на сайте ведомства.

Мельник и Маковкин обвиняются в "мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершенном в особо крупном размере", "неправомерном доступе к компьютерной информации" и "создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ". Также Мельник обвиняется в создании преступного сообщества, а Маковкин — в его участии.

Как сообщало в 2016 году МВД РФ, с середины 2015 года по всей стране было зафиксировано 18 целевых атак на автоматизированные рабочие места клиентов банков, ущерб от которых превысил 3 миллиарда рублей. В рамках уголовного дела обыски были проведены на территории 15 субъектов России, в ходе которых получены материалы, подтверждающие причастность подозреваемых к созданию бот-сетей зараженных компьютеров и организации атак на инфраструктуру кредитно-финансовых и государственных учреждений.

Всего, по данным официального представителя МВД России Ирины Волк, были задержаны 50 подозреваемых в совершении многочисленных хищений денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, а также с корреспондентских счетов кредитно-финансовых учреждений с использованием вредоносного программного обеспечения.