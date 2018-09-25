Андрей Ищенко во время митинга у здания администрации края во Владивостоке. Архивное фото

Андрей Ищенко во время митинга у здания администрации края во Владивостоке. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 25 сен — РИА Новости. Уссурийский районный суд 2 октября проведет первое слушание по четырем искам об отмене результатов выборов в городском округе, которые подал претендующий на пост главы Приморья Андрей Ищенко.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов главы региона. Кандидат от КПРФ Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях – в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана.

Согласно информации на сайте Уссурийского районного суда, от Ищенко поступили четыре иска об отмене решения избирательной комиссии об итогах голосования, они приняты к производству. Подготовка дел (собеседования) по всем четырем искам назначены на 2 октября.

"Первое заседание назначено на 2 октября", — подтвердил Ищенко РИА Новости.

Ранее Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали с минимальным отрывом, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Кремль ценит и поддерживает позицию, что выборы должны быть легитимными и честными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.