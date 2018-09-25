Завершено расследование дела супруги "краснодарского каннибала"

КРАСНОДАР, 25 сен — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении супруги "краснодарского каннибала" Натальи Бакшеевой, которая обвиняется в подстрекательстве к убийству, сообщают прокуратура и СУСК по Краснодарскому краю.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней Натальи Бакшеевой, обвиняемой в подстрекательстве на убийство 35-летней женщины…", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 8 сентября 2017 года Бакшеева вместе с супругом и новой знакомой выпивали на заброшенной территории Краснодара. В процессе между женщинами возник конфликт, и Бакшеева уговорила мужа убить женщину, отмечается в релизе. Как считает следствие, тот в силу слабого характера и психологического состояния находился под влиянием супруги. Он расправился с жертвой, расчленил её тело, фрагменты частично оставил на месте, а частично забрал, говорится в сообщении. Мужчина сфотографировал себя с некоторыми фрагментами тела погибшей на камеру своего мобильного телефона, который, спустя несколько дней, рабочие обнаружили на улице и сообщили об этом в правоохранительные органы, информируют ведомства.

В релизе указано, что в ходе обыска по месту жительства супругов в общежитии военного авиаучилища следователем были обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе, на кухне изъяты фрагменты пищи и замороженные мясные части неизвестного происхождения. Согласно заключению генетической экспертизы, изъятые образцы принадлежат убитой женщине. В подвале и на прилегающей территории были обнаружены и изъяты некоторые останки тела жертвы.

СУСК и прокуратура отмечают, что Бакшеев в связи с опасным инфекционным заболеванием, которое препятствует его дальнейшему нахождению в СИЗО и создает угрозу его жизни, был помещен в специализированное лечебное учреждение, где находится по сегодняшний день. Его жена, как ранее сообщалось, признана экспертами вменяемой.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщают ведомства.