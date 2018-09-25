При пожаре в Саратове погиб хозяин загоревшейся квартиры

Сотрудники МЧС на месте пожара в многоквартирном доме на улице Буровой в Саратове. 24 сентября 2018

Сотрудники МЧС на месте пожара в многоквартирном доме на улице Буровой в Саратове. 24 сентября 2018

САРАТОВ, 25 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Погибшим при пожаре в жилом многоквартирном доме в Саратове оказался хозяин загоревшейся квартиры, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Ирина Мешкова.

Пожар в квартире №119 на втором этаже в третьем подъезде девятиэтажного дома по адресу: Саратов, улица Буровая, дом 11 произошел в понедельник вечером на площади 60 квадратных метров и был потушен. Из здания были эвакуированы 75 человек, в ночь на вторник все жильцы смогли вернуться домой. По данным минздрава области, один человек погиб, еще пятеро госпитализированы. По предварительным данным мэрии, версия очевидцев о взрыве газа не подтвердилась. В МЧС уточнили, что конструкции дома не нарушены.

"Личность погибшего установлена — это хозяин квартиры, 1981 года рождения", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в настоящее время наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СУСК проводят осмотр места происшествия. "Устанавливаются причины возгорания, причины смерти погибшего, а также лица, по чьей вине произошла трагедия", — добавила Мешкова.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, уточнила представитель СК.