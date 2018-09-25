В Ижевске арестовали врача по подозрению в изнасиловании пациентки

УФА, 25 сен – РИА Новости. Суд Ижевска арестовал врача одной из больниц города, подозреваемого в изнасиловании пациентки, сообщили в следственном управлении СК РФ по Удмуртии.

Ранее сообщалось, что в Ижевске пьяный доктор изнасиловал пациентку, которая пришла на осмотр после операции. Новостной ресурс уточнял, что хирург при девушке выпил стакан спирта и начал домогаться ее, при этом просил называть его "плохим доктором". СК РФ по Удмуртии подтвердил, что следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье "изнасилование". По данным источника агентства в правоохранительных органах региона, в полицию поступило заявление от местной жительницы об изнасиловании доктором.

"Действительно такой факт имел место быть, по данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении врача избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении пресс-службы удмуртского следкома.

Ведомство уточняет, что "на различных информационных порталах имеется информация про клинику "Дали" и "Лада-эстет", но это неверная информация".

"По данному делу комментарии даем очень ограниченные, в том числе в интересах потерпевшей, поскольку огласка и обсуждение этого случая в СМИ может усугубить ее переживания", — пояснили в СК РФ по Удмуртии.