Версия о взрыве бытового газа в саратовской многоэтажке не подтвердилась

САРАТОВ, 25 сен — РИА Новости. Версия о взрыве бытового газа в жилом многоквартирном доме в Саратове, где один человек погиб и еще шестеро пострадали, не подтвердилась, сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

Пожар в квартире на втором этаже в третьем подъезде девятиэтажного дома по адресу: Саратов, улица Буровая, дом 11, произошел в понедельник вечером на площади 60 квадратных метров и был потушен. Из здания были эвакуированы 75 человек. По данным минздрава области, один человек погиб, еще пятеро госпитализированы. Ночью всем жильцам разрешили вернуться домой.

"О причинах возгорания будет сообщено дополнительно. По предварительным данным, версия о взрыве бытового газа, озвученная очевидцами, не подтвердилась", — говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на очевидцев, что, по предварительной информации, в доме, где произошел пожар, прогремел взрыв газа. Однако в пресс-службе областного главка МЧС заявили ранее РИА Новости, что сообщений о взрыве газа в доме в ведомство не поступало, а конструкции дома не нарушены. Начальник оперативного штаба областного главка МЧС Дмитрий Фролов уточнил, что газовая плита в загоревшейся квартире была исправна.