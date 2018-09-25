Версия о взрыве бытового газа в саратовской многоэтажке не подтвердилась

САРАТОВ, 25 сен — РИА Новости. Версия о взрыве бытового газа в жилом многоквартирном доме в Саратове, где один человек погиб и еще шестеро пострадали, не подтвердилась, сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.
"О причинах возгорания будет сообщено дополнительно. По предварительным данным, версия о взрыве бытового газа, озвученная очевидцами, не подтвердилась", — говорится в сообщении.
Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на очевидцев, что, по предварительной информации, в доме, где произошел пожар, прогремел взрыв газа. Однако в пресс-службе областного главка МЧС заявили ранее РИА Новости, что сообщений о взрыве газа в доме в ведомство не поступало, а конструкции дома не нарушены. Начальник оперативного штаба областного главка МЧС Дмитрий Фролов уточнил, что газовая плита в загоревшейся квартире была исправна.