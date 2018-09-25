Пять человек остаются в больницах после пожара в саратовской многоэтажке

САРАТОВ, 25 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пять человек остаются в больницах после пожара в жилом многоквартирном доме в Саратове, где один человек погиб, еще шестеро пострадали, сообщил РИА Новости во вторник начальник пресс-службы областного Минздрава Александр Колоколов.

Пожар в квартире девятиэтажного дома по адресу: Саратов, улица Буровая, дом 11, произошел в понедельник вечером на площади около 60 квадратных метров и был потушен. Из здания были эвакуированы 75 человек. Сообщений о взрыве газа в доме в МЧС не поступало, конструкции дома не нарушены. По данным МЧС, один человек погиб, еще шестеро госпитализированы. Ночью всем жильцам разрешили вернуться домой.

"По нашим оперативным данным на текущий момент, пять человек госпитализированы в лечебные учреждения Саратова, из них двое в тяжелом состоянии направлены в региональный центр комбустиологии и три человека госпитализированы с диагнозом "отравление продуктами горения" в одну из городских больниц Саратова в состоянии средней степени тяжести", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что детей среди госпитализированных нет.

Колоколов добавил, что в процессе эвакуации жители обращались за медицинской помощью к бригаде "скорой", но им была оказана помощь амбулаторно.