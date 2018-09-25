Пять человек остаются в больницах после пожара в саратовской многоэтажке

САРАТОВ, 25 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пять человек остаются в больницах после пожара в жилом многоквартирном доме в Саратове, где один человек погиб, еще шестеро пострадали, сообщил РИА Новости во вторник начальник пресс-службы областного Минздрава Александр Колоколов.
"По нашим оперативным данным на текущий момент, пять человек госпитализированы в лечебные учреждения Саратова, из них двое в тяжелом состоянии направлены в региональный центр комбустиологии и три человека госпитализированы с диагнозом "отравление продуктами горения" в одну из городских больниц Саратова в состоянии средней степени тяжести", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что детей среди госпитализированных нет.
Колоколов добавил, что в процессе эвакуации жители обращались за медицинской помощью к бригаде "скорой", но им была оказана помощь амбулаторно.