В лесу у поселка в Хабаровском крае нашли схрон с боеприпасами

ХАБАРОВСК, 25 сен — РИА Новости. Пограничники совместно в сотрудниками УСФБ обнаружили в лесу в районе поселка Токи Ванинского района Хабаровского края артиллерийские снаряды и боевые гранаты, боеприпасы изъяты, сообщает Пограничное управление ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области во вторник.

"Сотрудниками погрануправления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской АО в рамках реализации оперативной информации, совместно с сотрудниками краевого УФСБ России в населенном пункте Токи в лесном массиве обнаружены и изъяты три артиллерийских снаряда и пять взрывателей к ним, а также пять боевых гранат марки РГД-5", — говорится в сообщении.

Отмечается, что снаряды имеют следы коррозии из-за длительного нахождения в земле, это затрудняет их исследование и транспортировку к месту уничтожения. Боеприпасы переданы в полицию.