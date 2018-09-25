На Камчатке министра отстранили от должности из-за подозрений в растрате

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 сен — РИА Новости. Камчатский краевой суд отстранил от должности министра здравоохранения региона Татьяну Лемешко, подозреваемую в хищении 22 миллионов рублей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Камчатскому краю Елена Матафонова.

По данным следствия, в 2017 году Лемешко вступила в сговор с учредителем коммерческой организации и с представляющим его интересы адвокатом. Как отмечал СК, они похитили бюджетные средства — не менее 22 миллионов рублей, купив по завышенной стоимости нежилые помещения для Камчатской городской поликлиники №3. В отношении всех троих возбуждено уголовное дело. В настоящее время арестован только бизнесмен, остальные фигуранты находятся на свободе.

"Суд удовлетворили ходатайство следствия об отстранении министра здравоохранения Камчатского края Татьяны Лемешко от занимаемой должности. Мотивация следователя заключалась в том, что находясь на занимаемом посту, она может оказывать давление на своих подчинённых, проходящих свидетелями по данному уголовному делу", — сказала Матафонова.

Она добавила, что Лемешко отстранена от должности на время следствия.