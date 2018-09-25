Все жильцы многоэтажки в Саратове, где произошел пожар, вернулись домой

САРАТОВ, 25 сен — РИА Новости. Все жильцы многоквартирного жилого дома в Саратове, где при пожаре один человек погиб, еще шестеро пострадали, в ночь на вторник смогли вернуться в свои квартиры, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС.

Пожар в девятиэтажном доме по адресу: Саратов, улица Буровая, дом 11, произошел в понедельник вечером. Из здания были эвакуированы 75 человек. Пожар на площади около 60 квадратных метров ликвидирован. Сообщений о взрыве газа в доме в МЧС не поступало, конструкции дома не нарушены. По данным МЧС, один человек погиб, еще шестеро госпитализированы. Жильцы двух не пострадавших от пожара подъездов смогли вернуться домой около полуночи.

"Людям разрешили вернуться в свои квартиры, расположенные в подъезде, где вечером произошел пожар", — сказал собеседник агентства.

Ранее начальник оперативного штаба главка МЧС Дмитрий Фролов отметил, что подачу газа и света в пострадавший от пожара подъезд специалисты вернут утром во вторник.