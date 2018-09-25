Все жильцы горевшей многоэтажки в Саратове вскоре смогут вернуться домой

САРАТОВ, 25 сен — РИА Новости. Все жильцы многоквартирного жилого дома в Саратове, где при пожаре один человек погиб, еще шестеро пострадали, смогут вернуться домой после проветривания задымленных помещений, подачу электричества и газа в пострадавший от пожара подъезд планируется восстановить утром во вторник, сообщил журналистам начальник оперативного штаба областного главка МЧС Дмитрий Фролов.

Пожар в девятиэтажном доме по адресу: Саратов, улица Буровая, дом 11, произошел в понедельник вечером. Из здания были эвакуированы 75 человек. Пожар на площади около 60 квадратных метров ликвидирован. Сообщений о взрыве газа в доме в МЧС не поступало, конструкции дома не нарушены. По данным МЧС, один человек погиб, еще шестеро госпитализированы. Жильцы двух не пострадавших от пожара подъездов смогли вернуться домой около полуночи.

"Сейчас пройдет полное проветривание подъезда, и жители вернутся в свои квартиры… Пункт временного размещения не будет организован. На месте от администрации находится автобус для обогрева", — сказал Фролов.

По его словам, подачу электричества и газа в пострадавший от пожара подъезд планируется восстановить утром во вторник. "На данном этапе газоснабжение и электроснабжение (в пострадавшем от пожара подъезде) отключены, водоснабжение включено… Угрозы людям нет, здание может функционировать. Завтра утром электрики посмотрят проводку, произведут подключение электричества, соответственно газовики — газ, и все будет функционировать в штатном режиме", — сказал Фролов.

Он уточнил, что по прибытию первых пожарных подразделений происходило открытое горение практически по всей площади внутри квартиры, создалась задымленность лестничной клетки подъезда. "Люди из окон просили о помощи. Были приняты меры по спасению людей… По прибытию пожарных подразделений хлопков в квартире не было", — отметил начальник штаба.

В МЧС уточнили, что среди эвакуированных 15 детей.