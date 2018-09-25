Часть жильцов саратовской многоэтажки смогли вернуться домой после пожара

САРАТОВ, 25 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Часть жильцов многоквартирного жилого дома в Саратове, где в результате пожара один человек погиб, еще шестеро пострадали, смогли вернуться домой, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в девятиэтажном доме по адресу: Саратов, улица Буровая, дом 11. Из здания были эвакуированы 75 человек. Пожар, охвативший площадь около 60 квадратных метров, ликвидирован. Сообщений о взрыве газа в доме в МЧС не поступало, конструкции дома не нарушены. По предварительной информации, один человек погиб, еще шестеро госпитализированы. По данным медиков, двое находятся в тяжелом состоянии. СК проводит проверку по факту пожара.

"В подъезд, где произошел пожар, люди еще не заходят, его обследуют специалисты. Электроэнергию и газ в других двух подъездах дали, и там людям разрешили вернуться в свои квартиры", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что жильцы из подъезда, где произошел пожар, ожидают решения о возвращении в квартиры в автобусе местной администрации.

Как следует из материалов на официальном портале "Реформа ЖКХ", трехподъездный дом, где произошел пожар, построен в 1988 году, в нем размещена 171 квартира, в которых зарегистрированы 429 человек.