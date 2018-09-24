В Саратове потушили пожар в многоэтажке

САРАТОВ, 24 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожар в многоквартирном жилом доме в Саратове, где один человек погиб, еще шестеро пострадали, полностью ликвидирован, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.

Пожар произошел в девятиэтажном доме по адресу: Саратов, улица Буровая, дом 11. Из здания были эвакуированы 75 человек, в том числе 10 человек с помощью спасательных устройств. В 23.11 (22.11 мск) пожарные объявили о ликвидации открытого горения. Сообщений о взрыве газа в доме в МЧС не поступало, конструкции дома не нарушены. По предварительной информации, один человек погиб, еще шестеро госпитализированы.

"Пожар потушен. Площадь пожара составила примерно 60 квадратных метров. Причина и обстоятельства пожара выясняются", — сказала собеседница агентства.