МЧС не получало сообщений о взрыве газа в саратовской многоэтажке

САРАТОВ, 24 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сообщений о взрыве газа в многоквартирном жилом доме в Саратове, где в результате пожара один человек погиб, еще двое пострадали, в МЧС не поступало, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.

Ранее она сообщила, что пожар произошел в девятиэтажном доме в Саратове на улице Буровой, 11. Из здания были эвакуированы 75 человек, в том числе 10 человек с помощью спасательных устройств. В 23.11 (22.11 мск) пожарные объявили о ликвидации открытого горения. По предварительной информации, один человек погиб, еще двое госпитализированы.

"К нам поступала информация о загорании в квартире, информация о взрыве в МЧС не поступала. По предварительным данным, конструкции дома не нарушены", — сказала собеседница агентства.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на очевидцев, что, по предварительной информации, в доме, где произошел пожар, прогремел взрыв газа.

"Имеется информация о возгорании на втором этаже. В настоящий момент специалисты восстанавливают электроэнергию, газ в доме отключен. Сейчас помещения проветривают, и будет решаться вопрос о возвращении людей в квартиры", — сказала РИА Новости начальник пресс-службы мэрии Саратова Татьяна Плющева.