МЧС не получало сообщений о взрыве газа в саратовской многоэтажке

САРАТОВ, 24 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сообщений о взрыве газа в многоквартирном жилом доме в Саратове, где в результате пожара один человек погиб, еще двое пострадали, в МЧС не поступало, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.
"К нам поступала информация о загорании в квартире, информация о взрыве в МЧС не поступала. По предварительным данным, конструкции дома не нарушены", — сказала собеседница агентства.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на очевидцев, что, по предварительной информации, в доме, где произошел пожар, прогремел взрыв газа.
"Имеется информация о возгорании на втором этаже. В настоящий момент специалисты восстанавливают электроэнергию, газ в доме отключен. Сейчас помещения проветривают, и будет решаться вопрос о возвращении людей в квартиры", — сказала РИА Новости начальник пресс-службы мэрии Саратова Татьяна Плющева.