В Саратове при пожаре в жилой многоэтажке пострадали два человека

САРАТОВ, 24 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два человека пострадали в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Заводском районе Саратова, откуда эвакуировали 75 человек, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.

Ранее она сообщила, что пожар произошел в девятиэтажном доме по адресу: Саратов, улица Буровая, дом 11. Из здания были эвакуированы 75 человек, в том числе 10 человек с помощью спасательных устройств. В 22.18 (21.18 мск) пожарные объявили о локализации возгорания. "По предварительной информации, пострадали два человека", — сказала собеседница агентства.

Как сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов, оба пострадавших госпитализированы. "На месте работают все оперативные службы, данные уточняются. Пока известно о двоих госпитализированных", — сказал он.