В Саратове при пожаре в жилой многоэтажке пострадали два человека

САРАТОВ, 24 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два человека пострадали в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Заводском районе Саратова, откуда эвакуировали 75 человек, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.
Как сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов, оба пострадавших госпитализированы. "На месте работают все оперативные службы, данные уточняются. Пока известно о двоих госпитализированных", — сказал он.