Полиция не стала задерживать жену главреда "Московского комсомольца"

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Полицейские отпустили жену главного редактора "Московского комсомольца" Павла Гусева Евгению Ефимову после допроса по делу о краже, сообщил ее адвокат Александр Добровинский.

"Женя Ефимова и я после четырех часов вышли из УВД ЦАО", — написал адвокат на своей странице в Facebook.

Ранее он сообщил РИА Новости, что Ефимову вызвали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о хищении семейного имущества, возбужденному по заявлению ее супруга. Адвокат опасался, что после допроса ее задержат.

Суд 11 октября в очередной раз рассмотрит иск о разводе Гусева и Ефимовой. Как ранее сообщила РИА Новости адвокат Марина Дубровская, жена главреда МК претендует ровно на половину совместно нажитого имущества. По ее словам, общая стоимость имущества превышает 27 миллиардов рублей. Адвокат отметила, что сам Гусев не согласен с иском, а его видение раздела имущества не устраивает его жену. Разбирательство проходит в закрытом режиме.

По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, Ефимова просит разделить следующее имущество: доли и акции в уставных капиталах ЗАО "Редакция газеты Московский комсомолец", ООО "МК. Медиа-сервис", агентстве "Компания Фрегат" и ЗАО "Издательский дом МК". Кроме того, под раздел могут попасть ряд нежилых помещений, в том числе сама редакция МК, два дома, 15 земельных участков в Подмосковье и квартира в Москве.

Ефимова просит признать за ней право на доли в указанных компаниях, отдать ей 11 земельных участков, пять нежилых помещений и квартиру. Кроме этого, супруга Гусева требует выплатить ей половину денег, которые есть у него на счетах. О какой именно сумме идет речь, пока не ясно.

Гусев работает в "Московском комсомольце" три с половиной десятка лет. "На 35 лет газета стала моим родным домом. Спешу доложить, что уходить из него не собираюсь. Не дождутся!" — писал он в майской статье к 35-летию работы в МК.