Суд продлил арест экс-замглавы МЧС Шлякову

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил до 13 декабря арест бывшему первому замглавы МЧС РФ Сергею Шлякову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Шлякова меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 декабря", — огласила решение судья Ольга Затомская. До той же даты продлен арест предполагаемым сообщникам генерала Юрию Кузнецову и Сергею Онищенко.

По данным следствия, Шляков и двое его сообщников в результате сговора предложили бывшему помощнику главы МЧС Юрию Удалову содействие в назначении на должность исполняющего обязанности губернатора Ярославской области, не имея на то возможности, и незаконно завладели его деньгами.

Шляков — самый высокопоставленный российский генерал, задержанный по уголовному делу за последние годы. За это время на скамье подсудимых оказывался лишь один генерал-полковник — бывший главком Сухопутных войск России Владимир Чиркин, который по итогам длительного процесса избежал реального срока и был лишь оштрафован на 90 тысяч рублей.