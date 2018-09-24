Трое пострадавших в ДТП под Воронежем украинцев самовольно ушли из больницы

ВОРОНЕЖ, 24 сен — РИА Новости. Трое граждан Украины, пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и рейсового ПАЗ в Воронежской области, самовольно покинули больницу, сообщил в понедельник РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
"На 24 сентября на стационарном лечении в Лискинской районной больнице находятся двое пострадавших. Состояние здоровья одного пациента оценивается как тяжелое, другого – средней тяжести. Остальные трое пострадавших самовольно покинули больницу", — сообщил собеседник агентства.
По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения и не справился с управлением.