СК проверит данные о драке подростков на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Сотрудники следственных органов инициировали вопрос о передаче из полиции в производство органов СК РФ материала проверки по драке между подростками в Нижней Туре, сообщает в понедельник региональное управление СУСК.

По данным ведомства, в СМИ была опубликована информация о том, что группа подростков в Нижней Туре избила своего сверстника. По данному инциденту органами полиции организована проверка.

"С учетом того, что защита прав несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений деятельности органов следственного комитета, территориальным следственным отделом СКР по Свердловской области инициирован вопрос о передаче материала проверки по факту случившегося из полиции в органы СК России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после передачи дела в органы СКР, следователями будет проведена проверка инцидента и дачи ситуации правовой оценки.

Ранее видео инцидента было размещено в сообществе "Подслушано в Нижней Туре" в социальной сети "ВКонтакте". На опубликованной записи видно, как группа подростков окружила двух мальчиков, один из которых сбил другого с ног и принялся избивать. Потерпевший юноша, судя по кадрам, после избиения оставался на земле и не мог шевелиться. В пояснении к записи сказано, что школьнику сломали позвоночник.