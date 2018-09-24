СК проверит данные о драке подростков на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Сотрудники следственных органов инициировали вопрос о передаче из полиции в производство органов СК РФ материала проверки по драке между подростками в Нижней Туре, сообщает в понедельник региональное управление СУСК.
"С учетом того, что защита прав несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений деятельности органов следственного комитета, территориальным следственным отделом СКР по Свердловской области инициирован вопрос о передаче материала проверки по факту случившегося из полиции в органы СК России", — говорится в сообщении.
Отмечается, что после передачи дела в органы СКР, следователями будет проведена проверка инцидента и дачи ситуации правовой оценки.
Ранее видео инцидента было размещено в сообществе "Подслушано в Нижней Туре" в социальной сети "ВКонтакте". На опубликованной записи видно, как группа подростков окружила двух мальчиков, один из которых сбил другого с ног и принялся избивать. Потерпевший юноша, судя по кадрам, после избиения оставался на земле и не мог шевелиться. В пояснении к записи сказано, что школьнику сломали позвоночник.