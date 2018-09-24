Жена главреда МК пришла на допрос с вещами на случай ареста

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Супруга главного редактора "Московского комсомольца" Павла Гусева Евгения Ефимова пришла на допрос в полицию с вещами на случай ареста, сообщил ее адвокат Александр Добровинский.
"Стою в проходной УВД ЦАО с Женей Ефимовой (Гусевой). Она с сумкой для ИВС", — написал адвокат на своей странице в Facebook.
Ранее он сообщил РИА Новости, что Ефимову вызвали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о хищении семейного имущества, возбужденному по заявлению ее супруга. Адвокат опасается, что после допроса ее задержат.
По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, Ефимова просит разделить следующее имущество: доли и акции в уставных капиталах ЗАО "Редакция газеты Московский комсомолец", ООО "МК. Медиа-сервис", агентстве "Компания Фрегат" и ЗАО "Издательский дом МК". Кроме того, под раздел могут попасть ряд нежилых помещений, в том числе сама редакция МК, два дома, 15 земельных участков в Подмосковье и квартира в Москве.
Гусев работает в "Московском комсомольце" три с половиной десятка лет. "На 35 лет газета стала моим родным домом. Спешу доложить, что уходить из него не собираюсь. Не дождутся!" — писал он в майской статье к 35-летию работы в МК.