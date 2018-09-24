Четверо жителей Северной Осетии задержаны за хищение более 3 млн руб из ПФ

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Полицейские в Северной Осетии задержали четверых подозреваемых по делу о хищении свыше трех миллионов рублей из пенсионного фонда, возбуждены уголовные дела, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Северная Осетия – Алания задержаны мужчина и три женщины, подозреваемые в мошенничестве, связанном с хищением денежных средств пенсионного фонда… Возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, ущерб по которым превысил 3 миллиона рублей", — сказала она.

Согласно предварительным данным, подозреваемые незаконно формировали пенсионные дела умерших граждан, возобновляя начисление пенсий, а затем по поддельным доверенностям получали деньги в банке. Как сообщила Волк, организатором группы оказалась бывшая сотрудница клиентской службы одного из управлений пенсионного фонда РФ республики, ранее проходившая по статье "Мошенничество".

"При обысках в домовладениях задержанных полицейские обнаружили свыше 100 пенсионных дел, бланки пенсионных удостоверений, копии паспортов и других личных документов граждан, справки об осуществлении трудовой деятельности, доверенности на получение выплат, а также свыше 150 клише и печатей различных организаций, расположенных, в том числе, в районах крайнего севера и Дальнего Востока", — добавила Волк.

Она также отметила, что сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.