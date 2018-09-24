Четверо жителей Северной Осетии задержаны за хищение более 3 млн руб из ПФ

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Полицейские в Северной Осетии задержали четверых подозреваемых по делу о хищении свыше трех миллионов рублей из пенсионного фонда, возбуждены уголовные дела, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Согласно предварительным данным, подозреваемые незаконно формировали пенсионные дела умерших граждан, возобновляя начисление пенсий, а затем по поддельным доверенностям получали деньги в банке. Как сообщила Волк, организатором группы оказалась бывшая сотрудница клиентской службы одного из управлений пенсионного фонда РФ республики, ранее проходившая по статье "Мошенничество".
"При обысках в домовладениях задержанных полицейские обнаружили свыше 100 пенсионных дел, бланки пенсионных удостоверений, копии паспортов и других личных документов граждан, справки об осуществлении трудовой деятельности, доверенности на получение выплат, а также свыше 150 клише и печатей различных организаций, расположенных, в том числе, в районах крайнего севера и Дальнего Востока", — добавила Волк.
Она также отметила, что сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.