С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Следственные органы опровергли информацию СМИ о том, что восьмилетний мальчик, тело которого нашли в гаражном комплексе в Воркуте, мог умереть из-за того, что его отец не давал ему лекарств, а смерть мальчика наступила от диабетической комы.

Ранее сообщалось, что следственный комитет в республике Коми задержал жителя Воркуты, который заявил, что спрятал в гаражном массиве тело своего умершего от болезни восьмилетнего сына. По данным ведомства, в следственные органы Воркуты из детской поликлиники поступило сообщение о безвестном исчезновении мальчика. В ходе проверки было установлено, что с начала учебного года мальчик не появлялся в школе.

Мать ребенка умерла, его 37-летний отец объяснял отсутствие мальчика болезнью и прохождением лечения в поликлинике. По версии мужчины, его сын умер от болезни, после чего он, находясь в состоянии шока, вынес тело мальчика в сумке из квартиры и спрятал в гаражном массиве.

Как сообщает СУСК РФ по республике Коми, в одном из федеральных СМИ появилась публикация со ссылкой на следователей СКР о том, что отец не оказывал своему больному мальчику медпомощи, не водил его к врачам, не давал лекарств, а смерть мальчика наступила от диабетической комы. В СМИ также отмечалось, что отец ребенка ушел в запой и забыл о необходимости ежедневно проверять уровень сахара в крови мальчика и колоть ему необходимый инсулин.

"Следственное управление СК России по республике Коми официально заявляет, что никаких комментариев следователи автору публикации не давали, а сама вышеизложенная опубликованная информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Ведомство также сообщает, что следствие продолжает разбираться с причинами и обстоятельствами смерти ребенка и будет информировать общественность о ходе и результатах расследования уголовного дела.