С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Следственные органы опровергли информацию СМИ о том, что восьмилетний мальчик, тело которого нашли в гаражном комплексе в Воркуте, мог умереть из-за того, что его отец не давал ему лекарств, а смерть мальчика наступила от диабетической комы.
Мать ребенка умерла, его 37-летний отец объяснял отсутствие мальчика болезнью и прохождением лечения в поликлинике. По версии мужчины, его сын умер от болезни, после чего он, находясь в состоянии шока, вынес тело мальчика в сумке из квартиры и спрятал в гаражном массиве.
"Следственное управление СК России по республике Коми официально заявляет, что никаких комментариев следователи автору публикации не давали, а сама вышеизложенная опубликованная информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении.
Ведомство также сообщает, что следствие продолжает разбираться с причинами и обстоятельствами смерти ребенка и будет информировать общественность о ходе и результатах расследования уголовного дела.