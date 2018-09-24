Полиция в Москве задержала Навального

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали Алексея Навального, против него возбуждено административное дело о нарушении порядка проведения митинга, сообщается в понедельник на сайте ГУ МВД по Москве.

Ранее сторонники Навального сообщили в соцсетях, что оппозиционера, которого в понедельник должны были освободить после 30 суток ареста, снова задержали на выходе из спецприемника.

"Сегодня полицейскими был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции Алексей Навальный. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", — говорится в сообщении.

Добавляется, что материалы дела будут переданы в суд.