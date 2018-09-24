В цирке Магнитогорска тигр стал биться в конвульсиях во время выступления

ЧЕЛЯБИНСК, 24 сен – РИА Новости. Тигр на выступлении в цирке в Магнитогорске забился в конвульсиях и потерял сознание, но позже пришел в себя и ушел с арены.

Как сообщается на сайте цирка, с 15 сентября там представлено шоу укротителей тигров Карины и Артура Багдасаровых "Планета 13".

Согласно размещенному на YouTube видео, во время представления один из тигров стал биться в конвульсиях, после чего к нему подошел дрессировщик и несколько раз ткнул животное палкой. Тигр не реагировал, конвульсии у него прошли, но в какой-то момент он перестал двигаться. Далее на кадрах видно, что работник цирка вылил на тигра ведро воды, и только после нескольких ведер зверю стало лучше. Тигр встал на лапы, и дрессировщик отправил его за кулисы.

В магнитогорском цирке РИА Новости не смогли прокомментировать случившееся, так как его директора не оказалось на месте.

В прокуратуре Челябинской области РИА Новости пояснили, что органами прокуратуры по факту случившегося проверка не ведется.